"Рівні правила для бізнесу — це українське НЛО": Зеленський про інвестклімат в Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що "рівні правила гри для всіх стало своєрідним українським НЛО".

Про це він заявив у Маріуполі, відкриваючи Перший інвестиційний форум "Re: Think. Invest in Ukraine", інформує БІЗНЕС.

"Почну з головного пріоритету — це рівні та єдині правила гри для всіх, для великого, серднього і малого бізнесу, і українського, і міжнародного. За 28 років це стало своєрідним українським НЛО — всі про це кажуть, але ніхто цього не бачив. Ми змінимо це, адже чудово розуміємо, що тільки чесна конкуренція дозволяє будувати процвітаючу економіку", — сказав глава держави.

На його думку, першим завдання на цьому шляху має стати подолання корупції та ефективна реформа правоохоронної системи. "Ми викорінимо неправомірний тиск на бізнес з боку правоохоронних органів. Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору", — запевнив Зеленський.

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Також він наголосив на необхідності проведення справжньої, "нефасадної" реформи судової системи. "Корумповані суди лякають інвесторів не менше, ніж вибухи та постріли", — зазначив президент.

За його словами, вже запущено роботу Вищого антикорупційного суду, почалось очищення Верховного суду та всієї судової системи.

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, у Маріуполі стартував Перший інвестиційний форум "Re: Think. Invest in Ukraine", в якому беруть участь керівництво України і десятки іноземних інвесторів та компаній.