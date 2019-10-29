Зеленський змінив склад Нацкомісії з тарифів

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив з посад членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Євгенія Магльованного та Олександра Формагея, а також тимчасово призначив чотирьох членів Комісії.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави, інформує БІЗНЕС.

"Звільнити Магльованного Євгена Вікторовича з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг", — йдеться в указі №778 / 2019.

Іншим указом — №779 / 2019 — Зеленський звільнив з посади члена НКРЕКУ Формагея.

Президент також призначив членами Комісії Руслана Кайдаша, Ольгу Бабій, Валерія Тарасюка і Олексія Магду "до дня призначення члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, обраного за результатами відкритого конкурсного відбору, але не більше ніж на три місяці".

Нагадаємо, у липні 2019 року представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив про можливе оновлення НКРЕКП.