У Маріуполі стартував перший інвестиційний форум (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Сьогодні, 29 жовтня, у Маріуполі розпочинає роботу Перший інвестиційний форум "Re: Think. Invest in Ukraine", в якому візьмуть участь керівництво України і десятки іноземних інвесторів та компаній.

Як повідомляє БІЗНЕС, захід відкрив його ініціатор заходу — президент України Володимир Зеленський.

"Нам вдалося майже неможливе. Це перший та найбільший форум подібного рівня на сході України. Тут присутні ключові представники міжнародних організацій, топові керівники українських та іноземних компаній, успішний малий та середній бізнес, провідні політики, міністри, представники місцевої влади з усієї України", — заявив глава держави у вітальному слові.

Спікерами форуму будуть генеральний директор Гендиректорату Європейської комісії з питань європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Крістіан Даніельсон, перший заступник глави Офісу президента України Сергій Трофімов, міністр фінансів України Оксана Маркарова, міністр розвитку економіки та сільського господарства України Тимофій Милованов, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда.

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Також плануються виступи віце-президента ЄБРР Алана Пію, віце-президента ЄІБ Вазіла Худака, віце-президент Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Сиріла Мюллера, засновника і головного виконавчого директора Horizon Capital Олени Кошарної, директора Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Даніеля Білака, віце-президента IFC Джорджина Бейкера, голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

На форумі планується обговорити проєкт концесійного конкурсу Херсонського морпорту; проєкти розвитку зрошення (Херсон) та відновлення системного водопостачання Донецької області; будівництво ділянки залізниці між магістраллю Попасна — Куп'янськ і залізничною гілкою Лантратівка — Кон.

Компанії BIIR Engineering, "Дельта Вільмар", AirLiquid, NBT-Україна, PepsiCo, KNAUF, COFCO, SMS Group, FireFly, Carlsberg Ukraine, Eurocape Україна та інші презентують успішні інвестиційні кейси.

Очікується, що захід збере понад 50 представників міжнародних та українських інвестиційних фондів, компаній, донорських організацій та міжнародних фінансових корпорацій, більше ніж 350 гостей, серед яких — представники українського уряду та місцевої влади, інвестори, представники посольств, бізнесу та ЗМІ.

Нагадаємо, 28 жовтня, напередодні інвестфоруму в Маріуполі, співзасновниця і головний виконавчий директор Horizon Capital, голова Ради директорів Американської торговельної палати в Україні Олена Кошарна закликала іноземний бізнес інвестувати в Україну.