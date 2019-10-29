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Volvo презентувала унікальний електроавтобус (ФОТО, ВІДЕО)

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Шведський автовиробник Volvo на міжнародній виставки Busworld Europe 2019 презентував електробус Volvo 7900 Electric Articulated.

Як зазначають у компанії, на даний момент це найекономічніший міський автобус від Volvo Buses. Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Автоцентр.

Машина пропонується в двох варіантах по довжині — 18 і 18,7 м і може перевозити до 150 пасажирів.

У рух автобус приводять два електромотори потужністю по 200 кВт кожен.

Кількість батарей залежить від конкретної комплектації — сумарна ємність досягає 396 кВтг. Зарядка можлива двома способами: через пантограф на станціях OppCharge, встановлених на маршруті слідування, або в депо— через роз'єми Combo2 / CCS.

Електробус Volvo 7900 Electric Articulated з повним завантаженням може долати підйоми в 20%.

Лінійка міських автобусів Volvo Buses, крім новинки Volvo 7900 Electric Articulated, складається з декількох електрифікованих моделей.

Нагадаємо, 17 жовтня Volvo та Toyota презентували нові електромобілі.

 

електроавтобуси Volvo