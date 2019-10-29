Гончарук заспокоює, що ФОПів ніхто не буде переслідувати

Прем’єрміністр України Олексій Гончарук заявив, що нове регулювання діяльності ФОПів стосуватиметься лише великих компаній і не створюватиме складнощів для малих підприємців.



Прем’єр стверджує, що надважких умов для діяльності ФОП не буде. Про це він розповів в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає БІЗНЕС.

Він запевнив, що ніхто не буде переслідувати ФОП.

"Я абсолютно не погоджуюся з тим, що хтось знищує ФОПи. Ця істерія спеціально насаджується окремими людьми і підіймається у певній площині, щоб ввести людей в оману. Держава не буде переслідувати, не вводитиме надважкі умови для малих ФОПів. Наша мета у тому, щоб великі й середні компанії припинили вдавати зграйки ФОПів", — зазначив Гончарук.

Він наголосив, що великі компанії повинні змінювати бізнес-модель та почати наймати людей офіційно. "Велика компанія із великими оборотами на десятки мільйонів, просто не оформлює чесно своїх працівників на роботу, замість цього оформлює з ними контракт як з приватними підприємцями. Таке ставлення ми хочемо припинити", — наголосив Гончарук.

Олексій Гончарук також заявив, що в Україні треба створити умови, коли інвестори не боятимуться, що вкладені ними кошти безпідставно відберуть.

"Інвестор в Україні має відчувати, що, якщо він щось інвестував, то безпідставно у нього цього ніхто не забере. Нам потрібно створити умови, коли люди вкладатимуть в Україну гроші і не боятимуться, що в них ці гроші просто заберуть. Така практика протягом десятків років в Україні, на жаль, існувала", — сказав прем'єр.

За його словами, інвесторів має зацікавити економічне зростання України. "На мою думку, не дуже продумано й не дуже розумно їхати з країни, яка збирається зростати. Оновлений прогноз Світового банку показує зростання 3,7%. Сюди треба приходити, а не йти звідси", — додав голова уряду.