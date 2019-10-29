Зеленський запросив ЄІБ інвестувати в українські інфраструктурні проєкти

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку висловив сподівання, що Україна перевершить заплановані показники економічного зростання, та запросив ЄІБ долучитися до реалізації інфраструктурних проєктів.

Під час зустрічі Зеленський зазначив, що влада має великі сподівання щодо розвитку країни та докладає для досягнення цієї мети максимум зусиль. Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ОП.

"У нас справді дуже великі очікування. Хочемо зростати більше, ніж заплановано. Наш консервативний прогноз зростання економіки на наступний рік – 3,7%. Але ми прагнемо більш швидкого зростання", – наголосив він.

За словами Зеленського, закон про концесію, дерегуляційні закони та розблокування приватизації держпідприємств допоможе залучити інвестиції в інфраструктуру та сприятиме створенню нових робочих місць. "Також ухвалено низку законів щодо перезавантаження правоохоронної системи України, що дуже важливо для захисту прав інвесторів", – наголосив президент.

Президент також розповів, що один із пріоритетів влади – це інвестиції в розвиток транспортної інфраструктури. Тому Україна зацікавлена у спільних проєктах з ЄІБ, спрямованих, зокрема, на відновлення інфраструктури та будівництво доріг у Донецькій і Луганській областях, на розвиток аграрного сектору та підтримку малого й середнього бізнесу.

Зеленський нагадав що зараз портфель проєктів Європейського інвестиційного банку в Україні сягнув 5,9 млрд євро, і є потенціал до його збільшення.

Нагадаємо, 9 жовтня Кабінет міністрів України, ухвалив рішення, яке в перспективі дозволить українським підприємцям отримати від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) 20 млн євро.