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В Україні зросла середня зарплата 

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У вересні 2019 року середня зарплата в Україні зросла на 1,4% порівняно із серпнем.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Державну службу статистики.

Рівень середньої зарплати збільшився на 150 гривень до 10 687 гривень на місяць. Це свідчить про відновлення її зростання після падіння у серпні на 434 гривні.

Згідно із даними, найвищі зарплати отримують:

• працівники банківського та фінансового секторів – 19,92 тис. грн на місяць.
• ІТ-фахівці – 17,07 тис. грн на місяць

Найнижчі зарплати мають:

• працівники сфери охорони здоров’я – 6 916 грн на місяць.
• освітяни – 8 439 грн.

Найвищу середню оплату праці, як і раніше, отримують мешканці столиці – у середньому 15 620 грн, Київської області – 11 166 грн та Дніпропетровської області – 11 078 грн. Найменша середня зарплата у Чернівецькій (8 338 грн) та Херсонській (8 352 грн) областях.

Нагадаємо, за пів року приблизно 94 тисячі українців почали працювати офіційно.

Крім того, українські роботодавці запропонували шлях подолання кадрового голоду.

Держстат зарплата середня зарплата