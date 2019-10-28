JP Morgan покращив прогноз для гривні

Аналітики американського фінансового холдингу JP Morgan покращили прогноз для гривні до кінця поточного року до 25 грн за долар з 25,5 грн /$ 1, як це прогнозувалося місяцем раніше.
Про це йдеться в оновленому прогнозі холдингу, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно з прогнозом, у першому кварталі 2020 року гривня може знизитися до 25,5 грн/$, у другому — до 26,3 грн/$ і до 27 грн/$ у третьому.
За розрахунками аналітиків, зростання ВВП України в 2019 році становитиме 4,3%, а у 2020 році темп зростання ВВП знизиться до 3,8%.
Серед найбільших ризиків для української економіки експерти JP Morgan назвали суди щодо "Приватбанку", які можуть затягнутися на тривалий період у зв'язку зі значною кількістю справ.
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"Приватбанк залишиться великою загрозою для співпраці з Міжнародним валютним фондом, найімовірніше, протягом трьох років після узгодження EFF", — прогнозують аналітики. Вони додали, що очікують укладення угоди EFF до кінця поточного року, а на початку 2020 року — розподілу коштів МВФ.
Ще одним ризиком для економіки України може стати підвищення цін на газ на тлі зростання його вартості на світових ринках більш ніж на 50%.
Крім того, у JP Morgan очікують, що Верховна Рада може затвердити держбюджет України-2020 до 20 листопада, а закон про криміналізацію незаконного збагачення — до кінця поточного року.
Нагадаємо:
- У квітні 2019 року в Morgan Stanley прогнозували, що курс гривні до долара на кінець року становитиме 31 грн/$, а на кінець 2020 року — 32,5 грн/$.
- Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings прогнозують середньорічний курс гривні в 2020 році на рівні 30,6 грн/$1.
- Згідно з прогнозом Мінфіну, в 2020 році обмінний курс гривні до долара США в Україні складе 28,2 грн/$1, у 2021 році — 29,4 /$, а в 2022 році — 30 грн/$1.
- На початку жовтня в інвестбанку Morgan Stanley спрогнозували, що до кінця 2019 року курс гривні знизиться до 26,5 грн за долар.
- МВФ покращив прогноз курсу гривні до долара на період до 2024 року.