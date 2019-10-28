"Антирейдерська" комісія розглянула "земельну" справу АШАНу

Як повідомляє БІЗНЕС, скандал розгорівся, коли три земельні ділянки "АШАН" були передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Компанія отримала в управління загалом близько 27 га і вирішила терміново реалізувати земельні ділянки. Їх виставили на продаж через підконтрольну АРМА систему електронних торгів СЕТАМ з терміном подачі заявки лише 5 днів, що є занадто малим терміном для такого роду об'єктів. Землі продали першому ж учаснику торгів за ціною, приблизно в 20 разів меншою за ринкову. Далі послідували незаконні дії державного реєстратора, який зареєстрував право власності на земельні ділянки за "новим власником" – ТОВ "Пелучо", господарським товариством з незначеним статутним капіталом. Ці дії стали предметом засідання Комісії.

Під час розгляду справи сторона АШАНу серед інших порушень вказала, що підставою для реєстраційних дій був договір купівлі-продажу, який не був нотаріально засвідчений (закон вимагає обов’язкового нотаріального засвідчення договорів купівлі-продажу, – ред.). Розуміючи це, реєстратор мав би відмовити у вчиненні реєстраційних дій, чого не зробив.

Також відповідно до ухвали суду, за якою земельні ділянки було передано в управління АРМА, правом звертатися за вчиненням будь-яких реєстраційних дій щодо земельних ділянок було наділено виключно АРМА або його належним чином уповноважених представників. У даному випадку зміна прав власності проводилися за заявою покупця земельних ділянок, який не мавтакого права та, відповідно, був неналежним заявником.

Крім того, державний реєстратор знав, що на момент звернення з заявами про вчинення реєстраційних дій в реєстрі існувала заборона щодо відчуження земельних ділянок. Для того, щоб обійти заборону, реєстратор порушив правила пошуку та перевірки в реєстрі інформації про зареєстровані заяви та обтяження.

"Державним реєстратором було вчинено низку грубих порушень законодавства на кожному етапі проведення реєстраційних дій, у зв’язку з чим ми, власне, й звернулися до Комісії", – заявив адвокат компаній-власників землі Кузьма Позичанюк.

Комісія заслухала позицію представників АШАНу та повідомила, що її рішення за результатом розгляду скарг надійде сторонам згодом у письмовій формі.

Компанія АШАН та її представники сподіваються на справедливе, об’єктивне та законне рішення Комісії Міністерства юстиції щодо рейдерських дій державного реєстратора.

Нагадаємо, у серпні 2019 року французький холдинг Auchan, який представлений в Україні супермаркетами і торговими центрами "АШАН", підтвердив втрату земельних ділянок у селі Лиманка в Одеській області і заявив про намір захищати свої права.