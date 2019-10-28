#1210. Прибуткова безвідповідальність

Сергій Позняк

Нагляд для СБУ: служба по-новому

Віктор Шульга

ТОП 5 причин, чому вам можуть…

Ярослав Цвіркун

"АрселорМітал" і British American Tobaco —…

Сергій Фурса

Чому відкритий ринок землі знищить половину…

Леонід Центило

Рано чи пізно ми прийдемо до…

Руслан Соболь

Контрабанда техніки. Чи є шляхи її…

Вікторія Куликова

Як і чому держава має дотувати…

Олександр Ткачук

Чому інвестиції люблять приватність?

Олександр Гладушко

29
Вт., жовт.
22 Нові матеріали

Оприлюднено ТОП-10 найбільш прибуткових держкомпаній

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оприлюднило перелік 10 державних компаній сектору з найбільшим показником чистого прибутку станом на 1 липня 2019 року.

Відповідний перелік розміщений на сайті міністерства, інформує БІЗНЕС.

За його даними, ці 10 держпідприємств сумарно заробили понад 32 млрд грн. Переважну більшість прибутку акумулював НАК "Нафтогаз України" — близько 75% від усієї суми.

Так, до переліку держкомпаній із найбільшим чистим прибутком увійшли:

  • АТ "НАК "Нафтогаз України" — 24,26 млрд грн,
  • ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" — 1,76 млрд грн,
  • ПАТ "Укргідроенерго" — 1,19 млрд грн,
  • ДП "НАЕК "Енергоатом" — 1,11 млрд грн,
  • АТ "Укрзалізниця" — 1,07 млрд грн,
  • ДП "Адміністрація морських портів України" — 853,6 млн грн,
  • ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль"  — 792,5 млн грн,
  • АТ "Укрпошта” — 475 млн грн,
  • ДП "Укрінтеренерго" — 370,6 млн грн,
  • ДП "Антонов" — 369,9 млн грн.

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, в Україні нараховується 3363 підприємств державного сектору, з яких працює — 1638. Сума активів портфелю 100 найбільших державних підприємств складає близько 92,5% від загальної вартості всіх працюючих державних підприємств в Україні. 

За результатами 2018 року портфель 100 найбільших держкомпаній загалом отримав чистий прибуток у розмірі 25,3 млрд грн. Це на 48,2% менше показника 2017 року — 48,9 млрд грн.

топ-10 Мінекономіки підприємства