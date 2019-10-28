Український еко-стартап залучив 45 тис. євро  інвестицій

Український мобільний додаток для повернення пластикової упаковки в обмін на винагороду Greenbin.app отримав 45 тис. євро інвестицій.

Про це повідомляє ain.ua з посиланням на прес-реліз компанії, інформує БІЗНЕС.

Команда також отримає менторські послуги на 11,5 тисячі євро і робоче місце в офісі Google for Startups.

Вимога від організаторів — зареєструвати компанію в Польщі, на даний момент Greenbin.app зареєструвався в Познані.

Greenbin.app — мобільний додаток для повернення пластикової упаковки в обмін на винагороду. Він є в ранньому доступі на Android, також готується iOS-версія.

Користувачеві пропонується відсканувати QR-код на пляшці і залишити її в найближчій локації згідно карти додатку, а потім дочекатися верифікації. Після перевірки, покупці отримають бали і зможуть обміняти їх на нові товари і послуги, наприклад, квитки в кіно. Таким чином, звичайні люди зможуть проінформувати виробника, що його упаковка вирушила на переробку, а не на полігон і не в ліс.

Раніше проєкт тестували і в Україні. Greenbin.app співпрацював зі станцією "Україна без сміття".

Повідомляється, що зараз команда веде переговори з одним з найбільших виробників упаковки в країні.

Нагадаємо:

Американо-українська компанія Very Good Security (VGS), яка спеціалізується на кібербезпеці, залучила $35 млн інвестицій у раунді B.