У Зеленського сказали, коли можуть приватизувати ОПЗ

Приватизація Одеського припортового заводу (ОПЗ) може зайняти не менше 6-7 місяців.

Про це сьогодні на брифінгу заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів, інформує БІЗНЕС.

"Фонд держмайна буквально кілька тижнів тому підписав контракт з радником з приватизації ОПЗ, і вони починають підготовку. Радник допомагає Фонду держмайна реструктуризувати компанію", — сказав Ковалів.

Вона додала, що завод може бути приватизований не раніше, ніж через 6-7 місяців.

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