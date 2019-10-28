#1210. Прибуткова безвідповідальність

Сергій Позняк

Нагляд для СБУ: служба по-новому

Віктор Шульга

ТОП 5 причин, чому вам можуть…

Ярослав Цвіркун

"АрселорМітал" і British American Tobaco —…

Сергій Фурса

Чому відкритий ринок землі знищить половину…

Леонід Центило

Рано чи пізно ми прийдемо до…

Руслан Соболь

Контрабанда техніки. Чи є шляхи її…

Вікторія Куликова

Як і чому держава має дотувати…

Олександр Ткачук

Чому інвестиції люблять приватність?

Олександр Гладушко

29
Вт., жовт.
22 Нові матеріали

У Зеленського сказали, коли можуть приватизувати ОПЗ

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Приватизація Одеського припортового заводу (ОПЗ) може зайняти не менше 6-7 місяців.

Про це сьогодні на брифінгу заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів, інформує БІЗНЕС.

"Фонд держмайна буквально кілька тижнів тому підписав контракт з радником з приватизації ОПЗ, і вони починають підготовку. Радник допомагає Фонду держмайна реструктуризувати компанію", — сказав Ковалів.

Вона додала, що завод може бути приватизований не раніше, ніж через 6-7 місяців.

Нагадаємо:

ОПЗ Мала приватизація Юлія Ковалів