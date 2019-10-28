У Зеленського сказали, коли можуть приватизувати ОПЗ

Приватизація Одеського припортового заводу (ОПЗ) може зайняти не менше 6-7 місяців.
Про це сьогодні на брифінгу заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів, інформує БІЗНЕС.
"Фонд держмайна буквально кілька тижнів тому підписав контракт з радником з приватизації ОПЗ, і вони починають підготовку. Радник допомагає Фонду держмайна реструктуризувати компанію", — сказав Ковалів.
Вона додала, що завод може бути приватизований не раніше, ніж через 6-7 місяців.
Нагадаємо:
- 25 липня керівництво "Одеського припортового заводу" повідомило про укладання угоди з компанією "Агро Газ Трейдинг", в рамках якої "АГТ" постачатиме ОПЗ природний газ і отримуватиме аміак та карбамід в якості готової продукції.
- 4 серпня ОПЗ відновив виробництво аміаку і карбаміду.
- У серпні Фонді держмайна заявили про намір звільнити менеджмент ОПЗ, оскільки вважає його недостатньо професійним. Також у ФРУ назвали великими шанси приватизувати ОПЗ.
- На початку жовтня продукція ОПЗ повернулася на міжнародні ринки.
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що інвестори не поспішають вкладатися в ОПЗ через його великі борги.