Кабмін публічно розмістить акції однієї великої держкомпанії

Про це на брифінгу заявила заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів, інформує БІЗНЕС.

"Ми зробимо перший крок, оголосимо про нього завтра (29 жовтня, — ред.), про підготовку до публічного розміщення акцій однієї з великих державних компаній", — сказала Ковалів. При цьому вона не уточнила, про яку саме компанію йдеться.

Ймовірно, її назва буде оголошена в рамках Першого інвестиційного форуму "Re: Think. Invest in Ukraine", який відбудеться 29 жовтня у Маріуполі.

Нагадаємо, 21 жовтня прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив про можливість публічного розміщення акцій "Укрпошти".