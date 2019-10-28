Кабмін публічно розмістить акції однієї великої держкомпанії

Кабінет міністрів завтра, 29 жовтня, оголосить про розміщення акції великої держкомпанії.
Про це на брифінгу заявила заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів, інформує БІЗНЕС.
"Ми зробимо перший крок, оголосимо про нього завтра (29 жовтня, — ред.), про підготовку до публічного розміщення акцій однієї з великих державних компаній", — сказала Ковалів. При цьому вона не уточнила, про яку саме компанію йдеться.
Ймовірно, її назва буде оголошена в рамках Першого інвестиційного форуму "Re: Think. Invest in Ukraine", який відбудеться 29 жовтня у Маріуполі.
Нагадаємо, 21 жовтня прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив про можливість публічного розміщення акцій "Укрпошти".