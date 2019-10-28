"ПриватБанк" програв справу проти авіакомпанії Коломойського

Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу "Приватбанку" та відмовив у визнанні кредиторських вимог банку на 1,5 млрд грн до "Дніпроавіа".

Таке рішення суд ухвалив 10 жовтня, інформує БІЗНЕС з посиланням на Finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, вимоги "Приватбанку" включали винагороду та пеню за низкою кредитних договорів 2011-2014 років.

Верховний Суд відхилив їх, базуючись на своїх же рішеннях про визнання частково недійсними відповідних угод, які були прийняті в тому числі з урахуванням виконання поручителем основного боргового зобов’язання позичальника.



Суд також заявив, що "сплата винагороди (комісії) в установленому спірним договором порядку та розмірі не відповідає вимогам розумності та справедливості".

Ініціатором справи про визнання банкрутом "Дніпроавіа" є "Укртатнафта" (підприємство також підконтрольне групою "Приват" Коломойського).

За даними видання, власником "Дніпроавіа" є ТОВ "Галтера", яке пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.

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