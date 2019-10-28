"ПриватБанк" програв справу проти авіакомпанії Коломойського

Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу "Приватбанку" та відмовив у визнанні кредиторських вимог банку на 1,5 млрд грн до "Дніпроавіа".
Таке рішення суд ухвалив 10 жовтня, інформує БІЗНЕС з посиланням на Finbalance.
Згідно з судовими матеріалами, вимоги "Приватбанку" включали винагороду та пеню за низкою кредитних договорів 2011-2014 років.
Верховний Суд відхилив їх, базуючись на своїх же рішеннях про визнання частково недійсними відповідних угод, які були прийняті в тому числі з урахуванням виконання поручителем основного боргового зобов’язання позичальника.
Суд також заявив, що "сплата винагороди (комісії) в установленому спірним договором порядку та розмірі не відповідає вимогам розумності та справедливості".
Ініціатором справи про визнання банкрутом "Дніпроавіа" є "Укртатнафта" (підприємство також підконтрольне групою "Приват" Коломойського).
За даними видання, власником "Дніпроавіа" є ТОВ "Галтера", яке пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.
Нагадаємо:
- У 2018 році авіакомпанія "Дніпроавіа", яка здійснювала регулярні та чартерні авіарейси до країн Європи, Близького Сходу, СНД, фактично припинила свою діяльність. Всі права на експлуатацію повітряних ліній були анульовані, а весь флот був переведений в Windrose Airlines, яку також пов'язують з Ігорем Коломойським.
- 22 березня 2019 року "ПриватБанк" програв апеляцію компанії "Галтера" в рамках справи про банкрутство авіакомпанії "Дніпроавіа", а в червні 2019 року апеляцію у справі про визнання кредиторських вимог до авіакомпанії на 1,5 млрд грн.