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"ПриватБанк" програв справу проти авіакомпанії Коломойського

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Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу "Приватбанку" та відмовив у визнанні кредиторських вимог банку на 1,5 млрд грн до "Дніпроавіа".

Таке рішення суд ухвалив 10 жовтня, інформує БІЗНЕС з посиланням на Finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, вимоги "Приватбанку" включали винагороду та пеню за низкою кредитних договорів 2011-2014 років. 

Верховний Суд відхилив їх, базуючись на своїх же рішеннях про визнання частково недійсними відповідних угод, які були прийняті в тому числі з урахуванням виконання поручителем основного боргового зобов’язання позичальника.

Суд також заявив, що "сплата винагороди (комісії) в установленому спірним договором порядку та розмірі не відповідає вимогам розумності та справедливості".

Ініціатором справи про визнання банкрутом "Дніпроавіа" є "Укртатнафта" (підприємство також підконтрольне групою "Приват" Коломойського).

За даними видання, власником "Дніпроавіа" є ТОВ "Галтера", яке пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.

Нагадаємо:

  • У 2018 році авіакомпанія "Дніпроавіа", яка здійснювала регулярні та чартерні авіарейси до країн Європи, Близького Сходу, СНД, фактично припинила свою діяльність. Всі права на експлуатацію повітряних ліній були анульовані, а весь флот був переведений в Windrose Airlines, яку також пов'язують з Ігорем Коломойським.
  • 22 березня 2019 року "ПриватБанк" програв апеляцію компанії "Галтера" в рамках справи про банкрутство авіакомпанії "Дніпроавіа", а в червні 2019 року апеляцію у справі про визнання кредиторських вимог до авіакомпанії на 1,5 млрд грн. 

 

Приватбанк Ігор Коломойський Верховний Суд