"Україні є що запропонувати": Олена Кошарна звернулася до інвесторів (ВІДЕО)

Співзасновниця і головний виконавчий директор Horizon Capital, голова Ради директорів Американської торговельної палати в Україні Олена Кошарна закликає іноземних інвесторів взяти участь у Першому інфестиційному форумі в Маріуполі.

Відповідне відеозвернення оприлюднене на Facebook-cторінці форуму, інформує БІЗНЕС.

"Я хочу запросити іноземних інвесторів до Маріуполя на форум з інвестицій під егідою президента України Володимира Зеленського та прем`єр-міністра Олексія Гончарука. Україні є що запропонувати, у тому числі в галузі IT, легкій промисловості, агросфері, інфраструктурі, енергетиці, фармацевтиці. Ми самі це знаємо", — заявила Кошарна.

За її даними, за час своєї роботи Horizon Capital проінвестувала в Україну та регіон більше $700 млн, підтримавши 150 компаній та забезпечивши роботою 52 тисяч людей. У портфелі компанії — Rozetka, Ajax Systems, Intellias, Biopharma та багато інших проєктів.

У рамках форуму Олена Кошарна поділиться своїм поглядом на ситуацію в Україні з боку інвесторів.

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Нагадаємо, 29 жовтня у Маріуполі відбудеться Перший інвестиційний форум "Re: Think. Invest in Ukraine", в якому візьмуть участь керівництво України і десятки іноземних інвесторів та компаній. У рамках формуму відбудеться 6 панельних дискусій та понад 10 спеціальних подій і заходів.