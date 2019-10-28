Верховний суд став на бік ОККО у суперечці з АМКУ

Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, які підтверджували правомірність висновків Антимонопольного комітету України (АМКУ) про змову на ринку автогазу щодо компанії "ОККО-Контракт" та направив справу на повторний розгляд.

Відповідне рішення Верховний Суд ухвалив 22 жовтня, інформує БІЗНЕС з посиланням на enkorr.

"Таким чином, Верховний Суд вперше став на бік учасників ринку в суперечці з Антимонопольним комітетом щодо "змови" на ринку скрапленого газу, який, за словами комітету, мав місце в серпні 2017 року", — йдеться у повідомленні.

Верховний Суд дійшов висновку, що суди попередніх інстанцій належним чином не встановили всі обставини справи і не оцінили доказів, а також не надали належної оцінки відповідним аргументам підприємства.

Колегія суддів наголошує, що ознаки схожих дій, до яких апелює АМКУ, не можуть бути єдиним доказом наявності попередньої змови між учасниками ринку. Судді вважають, що схожі дії могли стати результатом збігу або бути продиктованими специфікою ринку автогазу.

Нагадаємо, у травні 2019 року Антимонопольний комітет оштрафував мережі АЗС WOG, SOCAR і ОККО на 77 млн грн за змову при встановленні цін на пальне.