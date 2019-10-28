Влада очікує не менше 5 млрд грн від приватизації "Укрспирту"

Офіс президента розраховує на розгляд Верховною Радою законопроєкту про демонополізацію спиртової галузі в Україні на наступному тижні і початок підготовки держпідприємства "Укрспирт" до приватизації.
Про це під час брифінгу повідомила заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів, інформує БІЗНЕС.
"Зараз виробництво спирту здійснюється державним підприємством "Укрспирт", при цьому в іншому законі у нас зазначено, що всі ліцензії на виробництво спирту можуть бути надані тільки держпідприємствам. Власне, в умовах нелібералізірованного виробництва спирту в Україні продати" Укрспирт" можна тільки за ціною металобрухту. Ми сподіваємося, що на наступному тижні цей закон про демонополізацію спиртової галузі буде прийнятий і в пакеті з цим буде здійснена підготовка до приватизації "Укрспирту", — пояснила Ковалів.
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Вона зазначила, що управління спиртовою галуззю протягом останнього десятиліття було неефективним, а збитки від обігу нелегального спирту в Україні оцінюються у 4 млрд грн. "Понад 50% обігу спирту зараз перебуває у тіні", — констатує заступниця ОП.
За її оцінками, приватизація "Укрспирту" принесе державі не менше 5 млрд грн.
Нагадаємо:
- 10 жовтня міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що держпідприємство "Укрспирт" планують передати на приватизацію. У міністерстві підрахували, що приватизація "Укрспирту" дозволить залучити до державного бюджету 6-7 млрд грн.
- 22 жовтня в Мінекономіки анонсували проведення незалежного аудиту всіх спиртових заводів.
- 23 жовтня Кабінет міністрів звільнив очільників Держпродспоживслужби та "Аграрного фонду".
- 25 жовтня Милованов доручив провести аудит "Укрспирту" та "Аграрного фонду".