Жеваго змушений залишити посаду гендиректора Ferrexpo, через "деякі" питання в Україні

Костянтин Жеваго з власної ініціативи залишає посаду генерального директора компанії Ferrexpo, де він є мажоритарієм та CEO.

Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому на Лондонській біржі у понеділок, передає БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Костянтин Жеваго поінформував раду директорів Ferrexpo про своє рішення тимчасово відсторонитися від посади головного виконавчого директора групи, щоб зосередитися на вирішенні певних питань в Україні, що стосуються одного з підприємств, якими він володів до 2015 року", — йдеться у заяві Ferrexpo.

Зазначається, що рада директорів доручила виконання обов'язків гендиректора фіндиректору Крісу Меве, який візьме на себе всі виконавчі обов'язки Жеваго на додаток до його фінансових обов'язків. Жеваго залишиться в раді директорів як незалежний, невиконавчий директор.

Нагадаємо:

У липні 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку "Фінанси та кредит" про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови. Також у рамках розслідування двох кримінальних провадженнях було повідомлено про підозру 7 колишнім посадовцям фінустанови, чотири з яких зараз перебувають у міжнародному та державних розшуках.

27 вересня ДБР заочно вручило Костянтину Жеваго підозру в справі банку "Фінанси та Кредит".

3 жовтня в Нацбанку повідомили, що Шевченківський райсуд Києва стягнув 1,5 млрд грн з екс-власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго на користь регулятора.

9 жовтня у ДБР повідомили про оголошення Костянтина Жеваго у національний розшук, а також про намір оголосити його у міжнародний розшук.

16 жовтня Жеваго відреагував на оголошення його у розшук.

Довідка: Ferrexpo — швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні (Полтавський і Єристівський ГЗК). Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатишів, які використовуються у виробництві сталі. Група Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатишів серед країн колишнього СРСР.

У 2018 році компанія виробила 10,6 млн т залізорудних окатишів. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США.

Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO.