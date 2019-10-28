Нагляд для СБУ: служба по-новому

Віктор Шульга

ТОП 5 причин, чому вам можуть…

Ярослав Цвіркун

"АрселорМітал" і British American Tobaco —…

Сергій Фурса

Чому відкритий ринок землі знищить половину…

Леонід Центило

Рано чи пізно ми прийдемо до…

Руслан Соболь

Контрабанда техніки. Чи є шляхи її…

Вікторія Куликова

Як і чому держава має дотувати…

Олександр Ткачук

Чому інвестиції люблять приватність?

Олександр Гладушко

Як власникам і керівникам середнього бізнесу…

Валерія Мерзлікіна

28
Пн., жовт.
10 Нові матеріали

Жеваго змушений залишити посаду гендиректора Ferrexpo, через "деякі" питання в Україні

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Костянтин Жеваго з власної ініціативи залишає посаду генерального директора компанії Ferrexpo, де він є мажоритарієм та CEO.

Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому на Лондонській біржі у понеділок, передає БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Костянтин Жеваго поінформував раду директорів Ferrexpo про своє рішення тимчасово відсторонитися від посади головного виконавчого директора групи, щоб зосередитися на вирішенні певних питань в Україні, що стосуються одного з підприємств, якими він володів до 2015 року", — йдеться у заяві Ferrexpo.

Зазначається, що рада директорів доручила виконання обов'язків гендиректора фіндиректору Крісу Меве, який візьме на себе всі виконавчі обов'язки Жеваго на додаток до його фінансових обов'язків. Жеваго залишиться в раді директорів як незалежний, невиконавчий директор.

Нагадаємо:

Довідка: Ferrexpo — швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні (Полтавський і Єристівський ГЗК). Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатишів, які використовуються у виробництві сталі. Група Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатишів серед країн колишнього СРСР.

У 2018 році компанія виробила 10,6 млн т  залізорудних окатишів. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США.

Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. 

Костянтин Жеваго