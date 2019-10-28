Митниця стала жертвою "чорного піару" після затримань контрабанди

Державна митна служба (ДМС) отримала порцію "чорного піару" після затримання на Волинській митниці фури, яка замість задекларованих ременів перевозила одяг на більш ніж $550 тис.
Про це повідомив очільник ДМС Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Минулого тижня отримали чергову порцію чорного піару на volynnews...Цікаво, чи пов‘язано це із майже двотижневою тяганиною по фурі із вантажем на більш ніж $550 тис.? Досить типова історія — по документах — важкий і відносно дешевий товар — ремені. В реальності — легкий і дорожчий — куртки. Якщо не вскривати тюки — не помітиш (а якщо вскривати геть всі вантажі, то у нас буде анти-дуінг-бізнес-рейтинг). Затримували із залученням мобільних груп, створених під егідою Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України, бо на місці була якась "дивна" тяганина виконавців. Товар вилучено, крім цього потенційний штраф — 100% вартості. Працюємо далі...", — написав Нефьодов.
Читайте також:
Прибуткова і безпечна контрабанда
Контрабанда техніки. Чи є шляхи її подолання?
The Детектор: Що робить влада для бізнесу
Очільник митниці очікує, що наступний "чорнопіарний привіт" на адресу Нової митниці надійде з Одеси. "Там все серйозно, про кейс із спаленою машиною і пошкодженим сканером, мабуть, ви вже чули", — зазначив Нефьодов.
Нагадаємо:
- 9 липня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про протидію контрабанді і корупції на митниці.
- Державна митна служба розробила законопроєкт, який передбачає криміналізацію нелегального ввезення підакцизних товарів.
- Кабінет міністрів вирішив відкласти розгляд законопроєкту про посилення відповідальності за контрабанду.
- 24 жовтня після відвідування пункту пропуску "Порубне" прем`єр-міністр Олексій Гончарук дав місяць на виправлення ситуації з контрабандою на митниці.
- Нещодавно очільник ДМС Максим Нефьодов повідомив, що щотижня оприлюднюватиме найгучніші факти контрабанди на митниці.