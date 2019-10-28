Зеленський передав на приватизацію 5 підприємств ДУСі

Про це на брифінгу повідомила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів, передає БІЗНЕС.

За її словами, Зеленський сьогодні підписав указ, яким перші комерційні підприємства в управлінні Держуправління справами передаються Фонду державного майна на подальшу приватизацію.

"Ми починаємо приватизацію із себе. Ми провели інвентаризацію всіх підприємств Держуправління справами, обрали перші 5, які повністю готові, включаючи знаменитий готель "Дніпро" та аграрне підприємство, яке було в управлінні Держуправління справами. Ми їх передаємо до Фонду держмайна. Всі комерційні підприємства, які знаходяться в ДУС, вже передаються Фонду держмайна на приватизацію, або будуть передані протягом наступних трьох місяців", – зазначила Ковалів.

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Вона також уточнила, що в цей перелік увійшли готель "Дніпро", Державне підприємство "Чайка", ДП "Центрсервіс", "Технобуд" і "Українські телекомунікаційні мережі".

Ковалів додала, що всі комерційні підприємства, які знаходяться в ДУС, вже передаються Фонду держмайна на приватизацію, або будуть передані протягом наступних трьох місяців. "Наразі ведуться перемовини стосовно ще 9 об'єктів", – зазначила Ковалів.

За її словами, всі отримані від приватизації об'єктів ДУС кошти будуть спрямовані до держбюджету, звідки будуть використані для фінансування держборгу і на проєкти соціального розвитку.

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