Зеленський передав на приватизацію 5 підприємств ДУСі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про приватизацію кількох підприємств Державного управління справами.
Про це на брифінгу повідомила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів, передає БІЗНЕС.
За її словами, Зеленський сьогодні підписав указ, яким перші комерційні підприємства в управлінні Держуправління справами передаються Фонду державного майна на подальшу приватизацію.
"Ми починаємо приватизацію із себе. Ми провели інвентаризацію всіх підприємств Держуправління справами, обрали перші 5, які повністю готові, включаючи знаменитий готель "Дніпро" та аграрне підприємство, яке було в управлінні Держуправління справами. Ми їх передаємо до Фонду держмайна. Всі комерційні підприємства, які знаходяться в ДУС, вже передаються Фонду держмайна на приватизацію, або будуть передані протягом наступних трьох місяців", – зазначила Ковалів.
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Вона також уточнила, що в цей перелік увійшли готель "Дніпро", Державне підприємство "Чайка", ДП "Центрсервіс", "Технобуд" і "Українські телекомунікаційні мережі".
Ковалів додала, що всі комерційні підприємства, які знаходяться в ДУС, вже передаються Фонду держмайна на приватизацію, або будуть передані протягом наступних трьох місяців. "Наразі ведуться перемовини стосовно ще 9 об'єктів", – зазначила Ковалів.
За її словами, всі отримані від приватизації об'єктів ДУС кошти будуть спрямовані до держбюджету, звідки будуть використані для фінансування держборгу і на проєкти соціального розвитку.
Нагадаємо:
- У січні 2019 року Кабінет міністрів України затвердив перелік об’єктів великої приватизації. Серед компаній, які планується виставити на продаж, – ПАТ "Центренерго", Одеський припортовий завод, Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" та інші.
- З початку 2019 року через електронні аукціони було продано 197 об’єкта малої приватизації.
- Президент Володимир Зеленський доручив провести перший конкурс великої приватизації в Україні до 1 квітня 2020 року.
- 25 вересня Кабінет міністрів затвердив чотирьох радників з великої приватизації.
- 2 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує перелік об'єктів, що не підлягають приватизації.
- 28 жовтня президент підписав закон про скасування переліку об'єктів заборонених на приватизацію.