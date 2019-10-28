Зеленський підписав закон, який розблокує велику приватизацію

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1054-1 "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

Про це під час брифінгу заявила заступник керівника Офісу президента Юлії Ковалів, інформує БІЗНЕС.

"Президент підписав закон про скасування переліку об'єктів, заборонених на приватизацію. Цей закон у нас існував із 1999 року і протягом останніх років це був один із тих бар`єрів, що блокував велику приватизацію в Україні", – повідомила Ковалів.

Читайте також: "Інвестиції разблоковані": Що змінить закон про приватизацію

За її словами, за останні 7 років було понад 8 спроб цей перелік скоротити, виключити із нього державні підприємства і жоден із них не увінчався успіхом. "Ми дуже вітаємо підтримку парламенту, який прийняв закон, що повінстю скасував цей перелік", – додала вона.

Документ передбачає скасування переліку заборонених до приватизації об'єктів. Втім, у Законі "Про приватизацію державного і комунального майна" містяться критерії, які визначають, що не підлягають приватизації: дороги, газотранспортна система, метрополітен та багато іншого. Це означає, що об'єкти стратегічної інфраструктури не будуть приватизовані.

Крім того, згідно з документом, вносяться зміни до закону "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо визначення критеріїв об’єктів, які не підлягають приватизації. Зокрема, встановлюється, що об’єкти права державної власності, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, не підлягають приватизації до повного відновлення конституційного ладу України на цих територіях.

Нагадаємо: