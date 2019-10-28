Милованов влаштував чистки старих кадрів у своєму міністерстві

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявляє, що окремі люди з розформованих міністерств АПК та економіки намагаються продовжувати керувати новим об'єднаним міністерством.

Про це Милованов повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Він нагадав, що кілька тижнів тому звільнив держсекретарів обох розформованих міністерств. Проте у день свого звільнення держсекретар АПК призначив виконуючим обов`язки держсекретаря іншу людину, не маючи на це юридичного права і не отримавши дозвіл у нового очільника об’єднаного міністерства, який очолив комісію з реорганізації та ліквідації МінАПК.

"Цей наказ про призначення не має юридичної сили. Минулого тижня я його скасував, а людину яка погодилась прийняти участь в цій схемі – звільнив. Якщо по-простому, певні люди в міністерстві АПК намагаються продовжувати керувати міністерством або його частинами. Незаконно. Ми їх спокійно та послідовно звільняємо, а за наявності ознак кримінальних злочинів повідомляємо правоохоронні органи", – написав Милованов.

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