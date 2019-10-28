В Україні ФОПи перевіряють дуже рідко — менше 0,3% від усіх підприємців

Новий указ про дворічний мораторій на перевірки ФОПів усіх категорій, крім "ризикових", має зберегти кількість цих перевірок на тому самому рівні.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на платформу для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що новий закон про реєстратори розрахункових операцій у смартфоні та відповідні зміни до Податкового кодексу дає можливість перевірити практично будь-кого з ФОП у будь-який момент. Президентський указ допоможе зберегти нинішній рівень перевірок ФОП.

За даними платформи, за 2019 рік Державна фіскальна служба провела 5 442 перевірки ФОПів, що складає всього 0,30% від загальної кількості ФОПів. "Перевіряти ФОП можуть не лише фіскали, а й півтора десятка інших органів. Наприклад, Державна служба України з надзвичайних ситуацій – від початку 2018 року провела 24 тисячі перевірок ФОПів, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів — 19 226 перевірок, Державна служба України з питань праці – 2663 перевірок", – кажуть експерти.

Зокрема, повідомляється, що обмежує перевірки ФОПів досі чинний закон, ухвалений ще у 2012 році. Друга стаття цього закону містить перелік усіх, на кого поширюється його дія. "Однак є винятки щодо підприємців, навіть захищених законом від більшості перевірок. Якщо виникають підозри, що за допомогою ФОПа відбуваються якісь оборудки або ухилення від оподаткування, то це є підставою для здійснення перевірки", – кажуть експерти.

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В Опендатабот наголошують, що невисока кількість перевірок дрібних підприємців не є суто українською практикою.

"Що менше перевірок, то легше вести бізнес. Адже кожна перевірка – це фактично репресії по відношенню до підприємця. Свого часу німецькі представники органів влади розповідали, що у Німеччині підприємця із обігом до 2 млн євро і з 10 найманими працівниками перевіряють раз на 75 років. Підприємець може працювати все життя без жодної перевірки. У них влада фокусується на зловживаннях, концентрованих у великому бізнесі. А мікробізнес не чіпають, тому що в усьому цивілізованому світі дрібних підприємців розглядають виключно як самозайнятих осіб. Адже це створення робочих місць, маленький, часто сімейний бізнес, який не розглядають із позиції наповнення бюджету", – коментує Сергій Доротич, голова ВГО "Союз захисту підприємництва".

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