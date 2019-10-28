До спільноти БІЗНЕС 100 долучився 73-й учасник – президент Meest Group Ростислав Кісіль

До спільноти відповідальних власників бізнесу БІЗНЕС 100 – співвласників журналу "Бізнес" долучився Ростислав Кісіль – успішний бізнесмен, Президент групи компаній Meest Group, яка у ці дні відзначає своє 30-річчя. Вітаємо!

Ростислав Кісіль став 73-м учасником бізнес-платформи, яка об’єднує національних інвесторів і покликана стати єдиним голосом українського бізнесу.

Свою місію він бачить у тому, щоб об’єднати бізнесменів, українців у всьому світі, які хочуть реалізувати свій потенціал, амбіції і принести користь країні.

Як приклад країни, яка піклується, в першу чергу, про добробут людей, президент Meest Group назвав Канаду. "Канада створила такі умови, в яких людям добре жити. І повірте мені, всі нації, які там проживають, вони є канадцями всередині та об’єднані однією метою – забезпечити добробут людей. В Україні треба створити сприятливі умови для життя, щоб ми обирали таких керівників держави, які цінують, у першу чергу, людину і створюють сприятливі умови для бізнесу", – заявив бізнесмен.

Він зауважив, що згідно з рейтингом ООН, Канада вже протягом 15 років входить у ТОП-10 кращих країн для життя. При цьому 85 % доходів бюджету цієї країни забезпечує малий бізнес.

Читайте також:

До спільноти БІЗНЕС 100 долучився Сергій Шакалов, генеральний директор KNESS Group

До БІЗНЕС 100 долучився Дані Шуфані, власник компанії "Варіант Агро Буд"

До спільноти БІЗНЕС 100 долучилася власниця "Компанії Ензим" Олена Вовк

Тому, аби реалізувати свою місію, Ростислав Кісіль вирішив створити компанію Meest Express (входить до групи компаній Meest Group, – ред.), яка стала піонером у прокладанні мосту партнерства та дружби між Україною та Канадою і вже багато років займає лідируючі позиції на ринку кур'єрської доставки. "Мене надихнула ідея створити таку компанію, через яку в Україну підуть певні інвестиції, технології, допомога діаспорі. Ми реалізували цю ідею, і сьогодні це міст не тільки між Україною та Канадою, це міжнародний міст, який поєднує Україну з 28 країнами світу, успішно виконує свою першочергову місію і багато інших", – розповідає бізнесмен.

Говорячи про проєкт БІЗНЕС 100, Ростислав Кісіль висловив переконання, що він може стане тим драйвером економічних змін, які дозволять зробити Україну магнітом для інвестицій. "Гроші люблять тишу, люблять стабільність. Бізнес, інвестиції повинні розуміти, що в Україні є стабільність і умови не зміняться через 5 років. І я переконаний, що проєкт БІЗНЕС 100 повинен відіграти в цьому важливу роль", – підсумував президент Meest Group.

Довідка:

Група компаній Meest була створена в 1989 році та веде свою діяльність в понад 20-ти країнах світу. Серед них: Україна, США, Канада, Австралія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, Греція, Португалія, Чехія, Польща, Китай, Казахстан, Грузія, Узбекистан, Вірменія, Азербайджан, Ізраїль.

В Україні Meest Group представлена компаніями: СП "Росан" – приватний міжнародний поштовий оператор, Meest Express – поштово-логістичний оператор України, myMeest – доставка покупок в іноземних Інтернет-магазинах, Meest Cargo – міжнародний перевізник габаритних вантажів, Meest Tour – провідний туристичний оператор, Meest Money Transfer – міжнародні грошові перекази та інші.

З квітня 2018 року Meest Group почала співпрацю з великими китайськими електронними ритейл-майданчиками з доставки покупок до Польщі та Чехії.