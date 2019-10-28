Українці масово переходять на "білі" зарплати

Зараз показник нелегальної зайнятості в Україні найнижчий за останні 10 років.

За пів року приблизно 94 тисячі українців почали працювати офіційно, про це інформує БІЗНЕС із посиланням на ТСН.

Найбільше працівників-нелегалів залишається у сільському, лісовому та рибному господарствах. А також у торгівлі та ремонті автотранспортних засобів.

Крім того в Україні триває загальнодержавна операція "Мігрант", основна мета якої — протидія нелегальному працевлаштуванню іноземців і запобігання нелегальній міграції.

Нагадаємо, українські роботодавці запропонували шлях подолання кадрового голоду.