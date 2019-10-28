У Берліні заборонили підвищувати орендну плату за житло

У столиці Німеччини заморозили орендну плату для півтора мільйона квартир, обмеживши її до 9,80 євро (10,90 доларів) за квадратний метр на місяць.

Відповідний закон ухвалив муніціпалітет Берліна, інформує БІЗНЕС із посиланням на finance.ua.

Згідно з новим законом, орендодавці не можуть стягувати орендну плату, більшу за плату попередніх орендарів. А якщо орендна плата перевищуватиме ліміт, встановлений у таблиці оренди, орендарі можуть подати позов про її зниження.

Обмеження не поширюється на будинки, споруджені після 2014 року і на державне соціальне житло, де орендну плату і без того контролюють. Орендодавцям дозволять підвищувати орендну плату з 2022 року відповідно до інфляції (зараз близько 1,3% на рік).

Новий закон набуде чинності у січні 2020 року.

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Упродовж останніх кілька років Іспанія та Нідерланди запровадили загальнодержавні заходи контролю за орендною платою, як і чотири штати в США: Каліфорнія, Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Меріленд. Канада регулює орендну плату з 2006 року. У Парижі також ведуться про це перемовини.

Нагадаємо, у вересні середня вартість житла в новобудовах Києва зросла майже на 4%