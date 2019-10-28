За вихідні: Податкові ініціативи уряду, нова справа проти Гладковського, "подарунок" від Трампа

За два місяці електрика для бізнесу подешевшала на 14%

За два останніх місяці ціна на електроенергію на "ринку на добу наперед" знизилася на 23 копійки або на 14%.

Про це у Facebook повідомив нардеп, голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні ціна електроенергії на "ринку на добу наперед" знизилася ще на 2 копійки і становила 1,37 грн за кВт-год", – написав Герус.

Він нагадав, що ще у серпні ціна становила 1,6 грн. "Таким чином зниження за 2 місяці становило 23 копійки або 14%. Імпорт електроенергії став ще більш невигідний, а імпортери несуть все більші збитки", – констатує експерт.

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"Вже скоро фінальні рахунки непобутових споживачів будуть нижчими. Особливо важливо це у частині водоканалів. Адже через здорожчання е/е у водоканалів накопичувалися борги, а у Лисичанську декілька днів водоканал навіть був відключений від електроенергії, мешканця міста залишалися без води", – додав Герус.

Він також повідомив, що деякі імпортери відмовляються від законтрактованих обсягів та зупиняють свій імпорт. "Тепер на "ринку на добу наперед" дешевшу електроенергію може купити кожен непобутовий споживач: сусідній кіоск, водоканал, кафе, фабрика", – підсумував експерт.

Нагадаємо:

Корпорація "Богдан" заявляє про нову справу НАБУ проти Гладковського

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) порушило нову справу проти президента корпорації "Богдан Моторс" Олега Гладковського начебто через неявку на допит до слідчого НАБУ у липні поточного року.

Про це заявив адвокат Гладковського Руслан Волинець, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу корпорації.

За його даними, НАБУ звернулось до суду із черговою вимогою притягнути Гладковського до відповідальності за неприбуття на виклик детективів на підставі статті 139 КПК України. "Звинувачення проти Гладковського надумані, оскільки детективи НАБУ були попереджені у встановлені законом порядку та терміни про причини неможливості прибуття у визначений ними день та час", – зазначив Волинець.

Адвокат нагадав, що в той день – 19 липня, факт неможливості прибуття до слідчого широко транслювався усіма ЗМІ для уникнення будь яких інсинуацій та маніпуляцій.

Він додав, що липнева поїздка Гладковського за кордон була запланована ним ще у травні поточного року, а не за день до допиту про що свідчить час придбання квитків на літак.

Судове засідання у справі Гладковського відбудеться вранці 28 жовтня у Вищому антикорупційному суді України.

Нагадаємо:

17 жовтня агенти НАБУ затримали президента корпорації "Богдан Моторс" Олега Гладковського, який намагався вилетіти з України. Наступного дня йому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, а також про декларування недостовірних відомостей. Згідно з даними слідства, Гладковський використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби для одержання неправомірної вигоди "Богдан Моторс", в якій він є кінцевим власником. За даними слідства, він забезпечив включення у державне оборонне замовлення та подальшу закупівлю за рахунок держбюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами у дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", який входить у "Богдан Моторс". Таким чином державі було завдано збитків у сумі понад 10,6 млн грн. Також встановлено, що він не задекларував доходи подружжя, отримані від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці, — $54 тис. за 2016 рік, $63 тис. за 2017 рік і $47,5 тис. за 2018 рік.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд заарештував Олега Гладковського на два місяці, але згодом випустив під заставу 10,6 млн грн.

Корпорація "Богдан Моторс" звернулася до послів країн G7 у зв`язку з арештом її президента Олега Гладковського.

"Зняти питання ФОПів": Милованов вніс пропозиції щодо податкової реформи

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов запропонував до обговорення низку рішень для податкової реформи.

Про це він повідомив у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Міністр вважає, що податки повинні стимулювати створення робочих місць і підвищення зарплат. Для цього, за його словами, необхідно знизити податки на працю і збільшити податки на активи.

Зокрема, він пропонує обговорити наступні пропозиції:

1.Скасувати ЄСВ;

2. Максимально знизити податок на дохід фізичної особи;

3. Для компенсації підняти податок на нерухомість;

4. Для компенсації підняти податок на землю та інші активи;

5. Покращити збір податків на нерухомість та інші активи;

6. Не чіпати ПДВ. Покращити його збір.

7. Продовжувати детінізацію економіки прямими і непрямими методами.

8. Надавати державну підтримку бізнесу тільки за умови роботи "в білу" та створення достатньої кількості робочих місць.

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"Всі ці 8 пунктів — до обговорення. Ідея цих пунктів — зняти з порядку денного питання ФОПів, забезпечити стимули для створення робочих місць, Підвищення зарплат, та зменшення безробіття", — зазначив Милованов.

При цьому він додав, що змінювати систему податків дуже складно, адже це потребує великих видатків.