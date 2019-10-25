Україна експортуватиме антилоп до Китаю

Україна та Китайська Народна Республіка погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту антилоп.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.

"Компетентні органи України та Китайської Народної Республіки погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту антилоп (SAIGA TATARICA) з України до Китайської Народної Республіки", - йдеться у повідомленні.

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Заначається, що раніше між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і Головним митним управління Китайської Народної Республіки було підписано меморандум щодо ветеринарного сертифіката для експорту антилоп з України в КНР.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує до кінця 2019 року завершити переговори з китайським урядовими організаціями щодо відкриття експорту української курятини до Китаю.