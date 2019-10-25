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Сб., жовт.
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Україна покращила позиції в рейтингу зв'язків з інвесторами

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У поточному році оцінка України поліпшила позиції і отримала 40 балів з максимальних 42 в рейтингу зв'язків з інвесторами та відкритості даних Інституту міжнародних фінансів (IIF).

Про це свідчить щорічний рейтинг Інституту, інформує БІЗНЕС. 

Так, оцінка України в сфері відносин з інвесторами (investor relations, IR) виросла на 3,5 бала, збільшившись з 36,5 до 40 з максимальних 42-х. Це сталося завдяки продовженню політики відкритості та прозорості в сфері взаємодії з міжнародними портфельними інвесторами.

Також Україна потрапила до топ-3 країн поряд з Ганою і Угорщиною з найбільшим прогресом у сфері якості поширення даних суверенними емітентами: оцінка відкритості даних зросла на 4 бали – з 32 по 36 з 44 максимальних. В Інституті зазначають, що прогресу вдалося досягти завдяки частковому впровадженню обліку за методологією IMF GFSM 2001, оприлюдненню графіка щоквартального погашення державного боргу і публікації графіка погашення валового зовнішнього боргу. 

Зазначимо, що IIF розробив 20 критеріїв для оцінки практик відносин з інвесторами (IR) і 23 критерії для оцінки якості поширення даних суверенними емітентами, представленими на міжнародних ринках капіталу.

Бали за кожен критерій в оцінці IR практик присвоюються на підставі його відносної важливості з точки зору інвестора.

Нагадаємо:

Довідка: 

Інститут міжнародних фінансів – це глобальна асоціація фінансових інститутів, яка налічує близько 450 членів з більш ніж 70 країн. Членами ІІF є комерційні та інвестиційні банки, компанії з управління активами, страхові компанії, суверенні інвестиційні фонди, хедж-фонди, центральні банки і банки розвитку.

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