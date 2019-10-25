В обхід санкцій: Компанія російського бізнесмена Дерипаски видобуває в Україні сировину для російських військових

Фірми російського олігарха з найближчого оточення президента Росії Олега Дерипаски в обхід санкціям видобувають в Україні кварцит та продають його російським оборонним підприємствам.

Про це свідчать результати розслідування журналістів "Схем" (спільний проєкт "Радіо Свобода" і "UA:Перший"), інформує БІЗНЕС.

Журналісти повідомляють, що компанія російського олігарха Олега Дерипаски видобуває унікальні високоякісні кварцити в Баницькому кар’єрі на Сумщині, які потім через його ж заводи у вигляді кремнію потрапляють на підприємства російського оборонного комплексу для виробництва зброї.

За даними розслідування, дочірнім підприємством "Русала" є кіпрська компанія United Company Rusal Silicon Limited, яка володіє українським ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів". Це підприємство і видобуває в Україні цінний для оборонних підприємств кварцит.

"Щотижня сотні тонн унікального мінералу їдуть на російські заводи. Це майже весь обсяг, який видобуває підприємство. Лише невеликі обсяги кар'єр продає українським підприємствам, переважно – дрібний щебінь", – ідеться в розслідуванні.

Журналісти зазначають, що у 2018 році майже весь кварцит, який видобули у Глухівському кар'єрі, продали двом російським підприємствам – "Кремній-Уралу", що належить Дерипасці, і Новолипецькому металургійному комбінату мільярдера Володимира Лісіна.

"Кремній-Урал" у 2019 році продав українську сировину на $11,5 тис. Новосибірському механічному заводу "Іскра"."Схеми" з'ясували, що "Іскра" співпрацює з російським оборонним підприємством "Ростех", а "Кремній-Урал" у 2014 році уклав контракт із російським державним Конструкторським бюро приладобудування імені Шипунова, де розробили й поставили на серійне виробництво понад 150 зразків військової техніки для російської армії.

Саме для розробок цього бюро необхідний кремній, який виробляють з українського кварциту, підкреслюють у розслідуванні.

За даними журналістів, розробки конструкторського бюро Шипунова бачили на Донбасі."У лютому 2019 року в селищі Новолуганське один із будинків обстріляли з артилерійського комплексу "Краснополь", який розробило саме згадане КБ", – ідеться в сюжеті "Схем".

Дочірня фірма компанії "Русал" російського бізнесмена Олега Дерипаски,

Однак в СБУ "Схемам" не пояснили, чому до санкційного списку не потрапили кілька дочірніх компаній, що належать російському олігарху. "І саме ця фірма за дивних обставин не потрапила до санкційного списку в Україні, хоч до інших його компанії, які навпаки не ведуть господарської діяльності в Україні, санкції були застосовані", – мовиться в матеріалі.

"В алюмінієвій промисловості держави Дерипаска вже 13 років, і досі володіє майже десятком підприємств у цій сфері в країні – від виробництва до торгівлі цим металом. Найбільший з них і досі діє – Миколаївський глиноземний завод, який виробляє глинозем – сировину для алюмінієвих заводів російського олігарха", – підсумували журналісти.