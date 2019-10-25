ФРУ спільно з Міносвіти ініціюють законодавчі зміни щодо профтехосвіти

Федерація роботодавців України спільно з Міністерством освіти напрацьовує зміни до законодавства у сфері профосвіти.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу ФРУ.

"Необхідною умовою динамічного розвитку економіки є модернізація та розбудова системи освіти, яка забезпечуватиме підготовку кваліфікованих кадрів відповідно до потреб ринку праці. Роботодавці як основні стейкхолдери мають бути залучені до розроблення нових "правил гри", – наголошують у Федерації.

Так, ФРУ опрацьовує проєкт постанови уряду "Про затвердження Типового положення про регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти", який має на меті створити умови для формування ефективної політики у цій сфері в регіонах шляхом координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів освіти.

Документ закріплює статус, процедуру формування, основні завдання та функції, що покладаються на регіональні ради, а також їх права щодо формування та реалізації регіональної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. Зокрема, посилюється роль та можливості роботодавців брати участь у формуванні та розміщенні регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів.

"Очікуємо, що цей документ сприятиме побудові системного діалогу всіх зацікавлених сторін у сфері професійної (професійно-технічної) освіти в регіонах та матиме позитивний вплив на її розвиток, модернізацію, а також орієнтацію на потреби і запити роботодавців та здобувачів освіти", – зазначили у Федерації.

Нагадаємо, у вересні у ФРУ повідомили, що економіка України характеризується професійно-кваліфікаційним дисбалансом попиту і пропозиції професійних кадрів.