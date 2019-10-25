У Києві відкрили інноваційний простір для освітян "Освіторія Хаб"

Громадська спілка "Освіторія", партнер холдингової компанії UFuture, відкрила в українській столиці перший в Європі відкритий іноваційний простір для освітян "Освіторія Хаб".

Офіційне відриття простору відбулося 24 жовтня, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу UFuture.

Хаб розташований у центрі Києва, на території колишнього заводу "Арсенал" на площі 1000 кв. метрів. Іноваційний простір включає коворкінг, лекторій, парк, кав’ярню, дитячу кімнату тощо.

"Освіторія Хаб — перший в Європі надсучасний креативний простір для освітян. Це таке місце сили, куди вони зможуть завітати на творчі й продуктивні посиденьки, відвідати семінари, дізнатися про нові освітянські тренди, покреативити й надихнутися за філіжанкою запашної кави...Тут зустрічатимуться агенти освітніх змін з усієї України, щоб працювати, навчатись і надихатися, дізнаватися про нове, ділитися власними досягненнями та знаходити креативних однодумців", — повідомили автори проєкту.

Під дахом "Освіторія Хабу" зустрінуться:

благодійні та громадські організації, які рухають освіту;

тренінговий центр "Освіторії", який організує виступи найкращих тренерів для спраглих до знань вчителів;

IT-стартапи, які створюють soft для закладів освіти в Україні;

батьки, які хочуть дізнатися більше про виховання дітей.

У створення освітнього центру було інвестовано 28 млн грн, девелопером проєкту виступила компанія UDP. Прибуток, який генеруватиме коворкінг, буде реінвестуватися у розвиток освітян.

Хаб працюватиме 24/7.