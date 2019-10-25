Уряд запустив сайт про земельну реформу

Кабінет міністрів запустив інформаційний сайт, який ознайомлює громадян з майбутньою земельною реформою.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
"Сайт інформує про складові земельної реформи, надає роз’яснення для землевласників, орендарів та потенційних покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення, наводить цікаву статистику та містить корисні посилання", – зазначили в міністертсві.
Зазначається, що ринок землі вже в 2020 році принесе в бюджет України понад 1 млрд грн.
Дізнатися більше про земельну реформу можна за посиланням:http://zemelnareforma.info/.
Нагадаємо:
- 19 вересня на зустрічі з аграріями президент України Володимир Зеленський заявив, що виступає за впровадження моделі ринку сільськогосподарської землі, за якою купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни та компанії.
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні планується відкрити з 1 жовтня 2020 року.
- 20 вересня Мінекономіки оприлюднило для обговорення законопроєкт про ринок землі.
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11 жовтня в уряді пообіцяли інтегрований земельний законопроєкт, який влаштує всіх.