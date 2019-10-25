Уряд запустив сайт про земельну реформу

Кабінет міністрів запустив інформаційний сайт, який ознайомлює громадян з майбутньою земельною реформою.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

"Сайт інформує про складові земельної реформи, надає роз’яснення для землевласників, орендарів та потенційних покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення, наводить цікаву статистику та містить корисні посилання", – зазначили в міністертсві.

Зазначається, що ринок землі вже в 2020 році принесе в бюджет України понад 1 млрд грн.

Дізнатися більше про земельну реформу можна за посиланням:http://zemelnareforma.info/.

Нагадаємо: