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Уряд запустив сайт про земельну реформу

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Кабінет міністрів запустив інформаційний сайт, який ознайомлює громадян з майбутньою земельною реформою.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. 

"Сайт інформує про складові земельної реформи, надає роз’яснення для землевласників, орендарів та потенційних покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення, наводить цікаву статистику та містить корисні посилання", – зазначили в міністертсві.

Зазначається, що ринок землі вже в 2020 році принесе в бюджет України понад 1 млрд грн.

Дізнатися більше про земельну реформу можна за посиланням:http://zemelnareforma.info/.

Нагадаємо:

уряд сайт земельна реформа