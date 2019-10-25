Українське промвиробництво зросло на 1,7% 

Станом на вересень 2019 року спад промислового виробництва в Україні сповільнився до 1,1% після падіння на 1,7% у серпні.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на сайт Державної служби статистики України.

З урахуванням коригування на ефект календарних днів промвиробництво у вересні в річному вираженні впало на 1,3%. Порівняно з попереднім місяцем промвиробництво у вересні зросло на 1,7% без урахування коригування на ефект календарних днів, але впало на 0,1% – з урахуванням коригування.

За інформацією Держстату, найбільше падіння в річному вираженні зафіксовано у виробництві електричного обладнання – 17,5%, виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – 13,2%, текстильному виробництві – 10,3%.

Найбільше зростання зафіксовано у виробництві меблів та іншої продукції - 10,9%, виробництві інших машин та устаткування – 6,5%, фармацевтиці – 3,5%, Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованих територій Автономної Республіки Крим, а також окупованих територій у Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, у січні-липні 2019 року промислове виробництво в Україні зросло на 0,4% процентних пункти (п/п) (0,5% – за перше півріччя 2019 року).