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Фінсько-український трастовий фонд підтримав 21 "зелений" проєкт

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Фінсько-український трастовий фонд підтримав 21 зі 125 проєктів у галузі "чистої" енергетики.

Про це йшлося під час зустрічі голови Держенергоефективності Сергія Савчука із новопризначеним послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що Фонд надає технічну допомогу українським органам влади та бізнесу у підготовці якісних техніко-економічних обґрунтування (ТЕО) для "зелених" проєктів. 

"На сьогодні Фондом вже розглянуто понад 125 проєктних заявок, з яких 21 – підтримано. Реалізація таких проєктів очікується впродовж 2019-2020 років", – повідмили в Держенергоефективності.

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Крім того, сторони розглянули можливості розширення партнерства, зокрема, у таких напрямах:

- виробництво рідкого біопалива;
- енергетична утилізація сміття;
- впровадження енергосервісу;
- реалізація проектів із заміщення газу;
- скорочення викидів СО2 завдяки стимулюванню промислових підприємств до енергоефективності;
- створення в Україні нових фінансових механізмів реалізації "зелених" проєктів;
- залучення фінських фондів та компаній до участі у створенні Фонду зелених інвестицій.

Нагадаємо:

 

Фінляндія чиста енергетика