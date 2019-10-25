Фінсько-український трастовий фонд підтримав 21 "зелений" проєкт

Фінсько-український трастовий фонд підтримав 21 зі 125 проєктів у галузі "чистої" енергетики.

Про це йшлося під час зустрічі голови Держенергоефективності Сергія Савчука із новопризначеним послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що Фонд надає технічну допомогу українським органам влади та бізнесу у підготовці якісних техніко-економічних обґрунтування (ТЕО) для "зелених" проєктів.

"На сьогодні Фондом вже розглянуто понад 125 проєктних заявок, з яких 21 – підтримано. Реалізація таких проєктів очікується впродовж 2019-2020 років", – повідмили в Держенергоефективності.

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Крім того, сторони розглянули можливості розширення партнерства, зокрема, у таких напрямах:

- виробництво рідкого біопалива;

- енергетична утилізація сміття;

- впровадження енергосервісу;

- реалізація проектів із заміщення газу;

- скорочення викидів СО2 завдяки стимулюванню промислових підприємств до енергоефективності;

- створення в Україні нових фінансових механізмів реалізації "зелених" проєктів;

- залучення фінських фондів та компаній до участі у створенні Фонду зелених інвестицій.

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