Фінсько-український трастовий фонд підтримав 21 "зелений" проєкт

Фінсько-український трастовий фонд підтримав 21 зі 125 проєктів у галузі "чистої" енергетики.
Про це йшлося під час зустрічі голови Держенергоефективності Сергія Савчука із новопризначеним послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу відомства.
Зазначається, що Фонд надає технічну допомогу українським органам влади та бізнесу у підготовці якісних техніко-економічних обґрунтування (ТЕО) для "зелених" проєктів.
"На сьогодні Фондом вже розглянуто понад 125 проєктних заявок, з яких 21 – підтримано. Реалізація таких проєктів очікується впродовж 2019-2020 років", – повідмили в Держенергоефективності.
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Крім того, сторони розглянули можливості розширення партнерства, зокрема, у таких напрямах:
- виробництво рідкого біопалива;
- енергетична утилізація сміття;
- впровадження енергосервісу;
- реалізація проектів із заміщення газу;
- скорочення викидів СО2 завдяки стимулюванню промислових підприємств до енергоефективності;
- створення в Україні нових фінансових механізмів реалізації "зелених" проєктів;
- залучення фінських фондів та компаній до участі у створенні Фонду зелених інвестицій.
Нагадаємо:
- За даними Держенергоефективності, з 2014 року в сферу відновлюваної енергетики України було інвестовано 3,3 млрд євро.
- У вересні 2019 року в ЄБРР повідомили про намір виділити додатково 200 млн євро на фінансування проєктів з відновлювальної енергетики, що реалізуються в Україні.
- За даними Держенергоефективності, за 9 місяців 2019 року в "зелені" проєкти в Україні було інвестовано понад 2 млрд євро.