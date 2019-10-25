Американо-український стартап залучив $35 млн інвестицій

Американо-українська компанія Very Good Security (VGS), яка спеціалізується на кібербезпеці, залучила $35 млн інвестицій у раунді B.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Ain.ua.

Інвесторами виступили Goldman Sachs за участю венчурних фондів Andreessen Horowitz і Vertex Ventures. Отримана в раунді оцінка не розголошується. Сумарна кількість залученого капіталу – $43,5 млн. Залучені кошти планують витратити на масштабування бізнесу.

"Series B допоможе компанії збільшити команду в Україні та США, активно розширювати бізнес в ентерпрайз-сегменті і масштабувати всі процеси для підтримки активного зростання компанії", – зазначив General manager компанії Олександр Дятлов.

Нагадаємо:

У жовтні 2019 року український стартап з перевірки англійської граматики Grammarly оцінили в більш, ніж $1 млрд.

У вересні український стартап GitLab залучив $268 млн інвестицій.

Довідка: Very Good Security займається SaaS-рішенням, яке дозволяє компаніям використовувати "чутливі дані" (біометричні дані, інформація про стан здоров'я, погляди користувачів) без зберігання на своїх серверах і ризику їх втратити.

Компанія заснована у 2016 році Махмудом Абделкадером і Маршаллом Джонсом у Сан-Франциско. У тому ж році був відкритий перший офіс у Львові, який очолили Олег Скляренко та Христина Монец. Незабаром відкрився ще один офіс у Києві. VGS

Зараз в компанії працює більше 80 співробітників, з яких понад 50 – в Україні.