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Пт., жовт.
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Американо-український стартап залучив $35 млн інвестицій

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Американо-українська компанія Very Good Security (VGS), яка спеціалізується на кібербезпеці, залучила $35 млн інвестицій у раунді B.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Ain.ua.

Інвесторами виступили Goldman Sachs за участю венчурних фондів Andreessen Horowitz і Vertex Ventures. Отримана в раунді оцінка не розголошується. Сумарна кількість залученого капіталу – $43,5 млн. Залучені кошти планують витратити на масштабування бізнесу.

"Series B допоможе компанії збільшити команду в Україні та США, активно розширювати бізнес в ентерпрайз-сегменті і масштабувати всі процеси для підтримки активного зростання компанії", – зазначив General manager компанії Олександр Дятлов.

Нагадаємо:

Довідка: Very Good Security займається SaaS-рішенням, яке дозволяє компаніям використовувати "чутливі дані" (біометричні дані, інформація про стан здоров'я, погляди користувачів) без зберігання на своїх серверах і ризику їх втратити.

Компанія заснована у 2016 році Махмудом Абделкадером і Маршаллом Джонсом у Сан-Франциско. У тому ж році був відкритий перший офіс у Львові, який очолили Олег Скляренко та Христина Монец. Незабаром відкрився ще один офіс у Києві. VGS 

Зараз в компанії працює більше 80 співробітників, з яких понад 50 – в Україні. 

інвестиції Стартап Very Good Security