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Білл Гейтс знову найбагатша людина планети

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Співзасновник Microsoft Білл Гейтс обійшов засновника Amazon Джеффа Безоcа і знову повернув собі статус найбагатшої людини світу за рейтингом Forbes.

Джефф Безос перестав бути найбагатшою людиною світу через падіння акцій Amazon, інформує БІЗНЕС із посиланням на рейтинг Forbes.

Це пояснюється тим, що ввечері 24 жовтня Amazon повідомив в звіті за третій квартал про зниження операційного доходу до $3,2 млрд з $3,7 млрд за той же період 2018-го. Квартальний чистий прибуток компанії знизився до $2,1 млрд проти $2,9 млрд за той же звітний період в минулому році. Компанія багато інвестує в логістику та інфраструктуру, щоб передплатники сервісу Amazon Prime могли отримувати посилки протягом одного дня.

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Після виходу звіту Amazon акції компанії подешевшали на 7%. В результаті статки Безоса в рейтингу Forbes, який оновлюється в режимі реального часу, скоротилися з $111 млрд до $103,9 млрд. Він поступився першим місцем співзасновнику Microsoft Біллу Гейтсу, статки якого Forbes оцінює в $105,7 млрд.

Нагадаємо:

Білл Гейтс Microsoft Forbes