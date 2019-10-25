Програма індексного страхування "МетеоЗахист" дає впевненість аграріям за будь-яких погодних викликів

Із кожним роком погодні чинники дедалі більше впливають на результати роботи сільгоспвиробників, випробовуючи їх на міцність посухами чи надмірними опадами. Посилення спеки, брак вологи, катастрофічні буревії — ось, що чекає нас у найближчі десятиріччя.

За даними Укргідрометцентру, на території нашої країни середньорічна температура підвищується швидше, ніж у середньому по земній кулі. Вчені попереджають, через глобальне потепління хвилі тепла, за яких температура повітря становить 40 ⁰С, ставатимуть частішими і тривалішими. Як захистити посіви і бути впевненими в своїх інвестиціях? Оптимальним рішенням для аграріїв стає індексне страхування, яке набуває популярності в світі. Серед його переваг — простота, прозорість і швидке отримання страхових виплат.

Уже четвертий сезон поспіль завдяки програмам підрозділу захисту від агрономічних ризиків компанії Syngenta індексне страхування доступне для українських сільгоспвиробників у рамках програми "МетеоЗахист", аналогів якій немає на вітчизняному ринку.

Сьогодні експерти компанії Syngenta з партнерами — страховою компанією PZU та IFC — готові поділитися результатами роботи програми у цьому вкрай непередбачуваному через погодні виклики сезоні.

Що було цікавого:

Приєднано 517 виробників з площею покриття 586 тис. га.

Загальний обсяг відшкодування склав 44 млн грн. Майже кожен другий учасник отримав відшкодування в середньому 87 тис. грн.

Більшу частини відшкодування, 30 млн грн, отримали виробники на півдні та сході за посуху в період цвітіння і наливу зерна пшениці та ячменю, що найбільш вірогідно. 11 млн грн одержали також виробники на півночі та заході за посуху в період цвітіння і наливу зерна кукурудзи й соняшнику, що було дуже нехарактерно для цих регіонів.

Також були деякі виплати (на рівні 1 млн грн) за новий у цьому сезоні індекс контролюнадмірних опадів у період збирання пшениці не лише на заході, а й на південному сході.

"На сьогодні "МетеоЗахист" є найбільшим за обсягами відшкодування страховим проектом в Україні, — говорить керівник напряму захисту від агрономічних ризиків, Східна Європа, компанія Syngenta Роман Хрипко. — Якщо в минулому році ми покривали 421 тис. га по всій Україні, то цього року вже 586 тис. га. Більша частина площ знаходиться на сході та півдні країни. Долучаються до програми й інші регіони України. Зросла і кількість її учасників — з 420 до 517 підприємств. Популярність цієї програми пояснюється дієвістю та надійністю. У сучасних реаліяхсільгоспвиробники в своїй роботі зіштовхуються з багатьма факторами ризику, основними з яких є погодні умови. Ми ж завдяки програмі "МетеоЗахист" даємо їм упевненість в інвестиціях".

"Фермери потроху інвестують у захист від стихії, — говорить експерт з питань агрострахування проекту IFC "Розвиток фінансування аграрного сектора в Європі та Центральній Азії" Андрій Заріпов. — Із року в рік страховий ринок зростає. На позитивну динаміку впливає комплекс чинників та насамперед зміни клімату. Досить подивитися на карту, щоб зрозуміти, яким чином змінюються посіви кукурудзи, як вони мігрують більше на захід — у регіони, які раніше не були традиційними для вирощування культури. І на прикладі Syngenta бачу інтеграцію саме інструменту агрострахування з ціновою пропозицією. Компанія пропонує клієнту свою продукцію й заодно надає можливість застрахуватися. "МетеоЗахист" — це як додатковий фактор комфорту та захисту для аграріїв, якому вони вже довіряють, тому що він простий і прозорий".

Думку експерта поділяє й продукт-менеджер зі страхування сільськогосподарських ризиків ПрАТ СК "PZU Україна" Олександр Муха і додає: "Аграрний сектор є одним із найбільш ризикованих видів бізнесу, оскільки його розвиток залежить не тільки від ринкового середовища, фінансово-економічної ситуації, законодавчої бази, а й від погодно-кліматичних умов. PZU Україна пишається фактом створення та ефективного впровадження Програми індексного страхування врожаю не лише як власним досягненням, а і як інноваційним кроком у розвитку ринку страхових послуг сучасної України".