Дешевше і швидше: Уряд спростив реєстрацію "дочок" іноземних компаній

Кабінет міністрів схвалив розроблену Мін'юстом постанову, яка істотно полегшує можливість відкриття іноземними компаніями представництва на території України.
Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська під час засідання уряду, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.
"Ми спрощуємо реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарювання в Україні, адже усунення бар’єрів для іноземних інвестицій є фундаментом економічного розвитку. Впевнений, ці зміни створять сприятливі умови для присутності іноземних компаній в Україні, збільшать кількість інвестицій в нашу економіку та підвищать ділову активність", – наголосив міністр
З набранням чинності постанови "Про деякі питання реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні" плата за реєстрацію представництва іноземного суб'єкта господарювання в Україні буде знижена з $2,5 тис. до 1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (в 2019 році — 1921 грн). Крім того, термін реєстрації представництва скорочується з 60 до 20 робочих днів.
При цьому для іноземних суб'єктів господарської діяльності, які є резидентами держави-агресора, реєстрація представництва в Україні буде коштувати 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб і триватиме до 60 робочих днів з дня подачі документів.
Нагадаємо:
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- В Українському інституті майбутнього підрахували, що для забезпечення зростання економіки на 5-7% щорічний обсяг інвестицій в економіку (внутрішніх і зовнішніх) повинен складати від $29 до $55 млрд, з них зовнішні — від $5 до $10 млрд на рік.
- 24 жовтня Україна піднялася на 7 пунктів в рейтингу Doing Business.