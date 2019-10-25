Банкнота 1000 грн: Сьогодні Нацбанк вводить в обіг нову купюру

Банкнота вводиться вперше за 13 років, інформує БІЗНЕС.

На купюрі зображений український вчений і громадський діяч Володимир Вернадський. "Він обраний за видатний внесок в історію України як філософа, засновника цілої низки нових галузей науки – геохімії, біохімії, радіогеології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створеної в 1918 році", – пояснив Смолій під час презентації банкноти у червні.

На зворотному боці – будівля Президії Національної академії наук України.

За дизайнерським рішенням ця купюра успадковує банкноти нового модернізованого покоління гривні – оновлені 20, 100 і 500 грн. Розмір нової банкноти складає 75х160 мм. Основний колір – блакитний.

У Нацбанку зазначають, що розробку нової купюри розпочали ще рік тому. "Наша економіка росте, і нам потрібні зміни. Гроші повинні відповідати масштабам економіки, яка у нас є. Нова банкнота дасть українцям можливість зручно користуватися грошима. Крім цього, українські банки зменшать свої витрати на обслуговування обігу готівки", – розповідає заступник департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України Володимир Лепушинський.

В НБУ запевняють, що нова банкнота не запустить інфляцію гривні. Головне завдання купюри з трьома нулями – спростити розрахунки в бізнесі та банках.

Останній раз Нацбанк вводив в обіг новий номінал 13 років тому – в 2006 році. Це була 500-гривнева банкнота.

Нагадаємо, із 1 жовтня 2019 року українці не можуть використовувати монети 1, 2 та 5 копійок для здійснення готівкових розрахунків. За даними Нацбанку, обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів у сумах, кратних 10 копійкам, можна буде упродовж наступних трьох років.