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Нефьодов закликав митників припинити валяти дурня і пообіцяв нову стратегію

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Державна митна служба України (ДМС) планує за два тижні презентувати стратегію розвитку всієї митної інфраструктури.

Про це повідомив голова ДМС Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook за результатами після відвідування пункту пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією, інформує БІЗНЕС.

"За 2 тижні представимо стратегію розвитку всієї митної інфраструктури і будемо вже Новою Митницею ламати цю невтішну ситуацію", — написав він.

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Нефьодов вважає реальним збільшити митні надходження на 20%. "Бачу реальну можливість зробити +20% до нинішніх надходжень просто за рахунок того, аби припинити валяти дурня. Бо замість реальної боротьби із митними порушеннями поки з Чернівців надсилають протоколи на 214 тапочок, 88 пляшок шампанського і 36 банок розчинної кави. У колег на Буковині є місяць показати себе. Хто готовий показати чесний результат — тому з нами по дорозі", — наголосив очільник митниці.

Нагадаємо:

 

митниця боротьба з контрабандою Максим Нефьодов