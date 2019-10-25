Нефьодов закликав митників припинити валяти дурня і пообіцяв нову стратегію

Державна митна служба України (ДМС) планує за два тижні презентувати стратегію розвитку всієї митної інфраструктури.
Про це повідомив голова ДМС Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook за результатами після відвідування пункту пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією, інформує БІЗНЕС.
"За 2 тижні представимо стратегію розвитку всієї митної інфраструктури і будемо вже Новою Митницею ламати цю невтішну ситуацію", — написав він.
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Нефьодов вважає реальним збільшити митні надходження на 20%. "Бачу реальну можливість зробити +20% до нинішніх надходжень просто за рахунок того, аби припинити валяти дурня. Бо замість реальної боротьби із митними порушеннями поки з Чернівців надсилають протоколи на 214 тапочок, 88 пляшок шампанського і 36 банок розчинної кави. У колег на Буковині є місяць показати себе. Хто готовий показати чесний результат — тому з нами по дорозі", — наголосив очільник митниці.
Нагадаємо:
- 9 липня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про протидію контрабанді і корупції на митниці.
- Державна митна служба розробила законопроєкт, який передбачає криміналізацію нелегального ввезення підакцизних товарів.
- Кабінет міністрів вирішив відкласти розгляд законопроєкту про посилення відповідальності за контрабанду.
- 24 жовтня після відвідування пункту пропуску "Порубне" прем`єр-міністр Олексій Гончарук дав місяць на виправлення ситуації з контрабандою на митниці.