Милованов доручив провести аудит "Укрспирту" та "Аграрного фонду"

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов доручив провести позачерговий внутрішній аудит державного концерну "Укрспирт" і ПАТ "Аграрний фонд".
Про це Милованов повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Буде проведено позачерговий внутрішній аудит концерну Укрспирт та Агрофонду, чиї керівники були звільнені або відсторонені", — написав міністр.
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Нагадаємо:
- 10 жовтня міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що держпідприємство "Укрспирт" планують передати на приватизацію. У міністерстві підрахували, що приватизація "Укрспирту" дозволить залучити до державного бюджету 6-7 млрд грн.
- 22 жовтня в Мінекономіки анонсували проведення незалежного аудиту всіх спиртових заводів.
- 23 жовтня Кабінет міністрів звільнив очільників Держпродспоживслужби та "Аграрного фонду".