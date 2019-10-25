Милованов доручив провести аудит "Укрспирту" та "Аграрного фонду"

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов доручив провести позачерговий внутрішній аудит державного концерну "Укрспирт" і ПАТ "Аграрний фонд".

Про це Милованов повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Буде проведено позачерговий внутрішній аудит концерну Укрспирт та Агрофонду, чиї керівники були звільнені або відсторонені", — написав міністр.

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