Гончарук встановив дедлайн для боротьби з контрабандою на митниці

Про це він заявив після відвідування пункту пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією, повідомляє БІЗНЕС з посиланням пресслужбу уряду.

"Ми постійно отримуємо скарги від бізнесу про проблеми на митних кордонах. Приїхав проінспектувати особисто. Підготувались добре, жодної машини на огляді, навіть черга мала на під'їзді. І водіїв проінструктурували – кажуть, стоїмо десь по 2 години, не більше. Хоча поза камеру вони розповідають, що 5 діб", — сказав Гончарук.

За його словами, вирішити проблему черг могли б сканери, але жоден з чотирьох закуплених ще рік тому не працює. "Щоб запустити в роботу сканерів потрібно підписати пару паперів. Не розумію, чому до цих пір не зроблено. Це саботаж", — заявив прем'єр.

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Він також звернув увагу на те, що гроші, виділені в 2018 році на реконструкцію під'їзних шляхів до пункту пропуску, зникли, а самі шляхи не відновлені. "Я попрошу генпрокурора розібратися з цією ситуацією, щоб винні в розкраданні бюджетних коштів були покарані", — сказав очільник уряду.

Крім того, ще одна проблема регіональної митниці в тому, що через місяць повинна запрацювати Буковинська митниця. При цьому її приміщення належить не державі. Гончарук доручив начальнику чиновникам за тиждень знайти приміщення, де можна буде розмістити митницю і інфраструктуру для митного оформлення.

Також він доручив прокурору Чернівецької області Олегу Соболю посилити боротьбу з митними правопорушеннями. "Звертаюсь до представників всіх правоохоронних органів: або ви припиняєте кришувати контрабанду, або вам нема чого робити на ваших посадах. І пан прокурор – серед перших", — попередив прем'єр.

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