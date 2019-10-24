За рік капіталізація українських агрогігантів знизилась на 22%

За останній рік капіталізація українських агропродовольчих компаній, які представлені на світових біржах, зменшилась на 22%.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому на сайті асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що у період з жовтня 2018 року до жовтня 2019-го відбулися політичні та економічні зміни, які відбулися в Україні та світі, вплинули на капіталізацію цих компаній.

Сумарна капіталізація цих компаній станом на жовтень поточного року до жовтня 2018 року зменшилась на 22% або $674 млн. Станом на 20 жовтня 2019 року загальна капіталізація українських агрокомпаній склала $2,3 млрд проти $3 млрд у жовтні 2018 року.

Серед 14 агрокомпаній, які зараз котируються на біржах, було виділено 5 найбільших. До них належать "Миронівський хлібопродукт" (МХП), "Кернел", "Астарта", "Овостар" та "Індустріальна молочна компанія" (ІМК).

У чотирьох компаній з п’яти проаналізованих за рік спостерігалося зменшення капіталізації: МХП — на 24% до $940,4 млн, "Кернел" – на 17% до $906,5 млн, "Астарта" – на 31% до $105,2 млн та "Овостар" – на 31% і до $121,5 млн. Позитивні зміни відбулися лише у компанії ІМК, капіталізація якої зросла на 10% із $105 млн у жовтні 2018 до $115,4 млн у жовтні поточного року.

"Зменшення вартості компаній може бути пов’язана з нестабільною політичною ситуацією в країні, яка зумовила погіршення інвестиційного клімату нашої держави, що в свою чергу зменшує позитивні настрої потенційних інвесторів", — вважають в УКАБ.