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Маркарова сказала, коли у Раду внесуть допрацьований проєкт держбюджету

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Кабінет міністрів планує до 3 листопада внести до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2020 рік для розгляду у другому читанні.

Про це міністр фінансів Оксана Маркарова сказала журналістам в кулуарах форуму "Диригент змін", пише БІЗНЕС.

"Парламент затвердив бюджетні висновки, які ми на робочому рівні вже отримали. Сподіваємося найближчим часом отримати офіційно. І до 3 листопада Кабмін їх відпрацює і подасть доопрацьований бюджет до другого читання", — зазначила вона.

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Нагадаємо:

Верховна Рада Держбюджет Оксана Маркарова