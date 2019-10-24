Маркарова сказала, коли у Раду внесуть допрацьований проєкт держбюджету

Кабінет міністрів планує до 3 листопада внести до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2020 рік для розгляду у другому читанні.
Про це міністр фінансів Оксана Маркарова сказала журналістам в кулуарах форуму "Диригент змін", пише БІЗНЕС.
"Парламент затвердив бюджетні висновки, які ми на робочому рівні вже отримали. Сподіваємося найближчим часом отримати офіційно. І до 3 листопада Кабмін їх відпрацює і подасть доопрацьований бюджет до другого читання", — зазначила вона.
Читайте також: Держбюджет-2020 у цифрах. Що пропонує уряд?
Нагадаємо:
- 15 вересня Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2020 рік. Він побудований на чинному макропрогнозі із валютним курсом 28,2 грн за долар та передбачає доходи у сумі 1,079 трлн грн, видатки — 1,170 трлн грн.
-
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет назвав проєкт держбюджету на 2020 рік "бюджетом без шкурняків".
- 18 жовтня Рада попередньо схвалила проєкт держбюджету-2020.