Цукерберг не зміг переконати конгресменів у необхідності запуску Libra (ВІДЕО)

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг не зміг переконати Конгрес США в необхідності запуску криптовалюти Libra.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Washington Post.
Зазначається, що 23 жовтня Цукерберг протягом шести годин намагався переконати членів комітету з фінансових послуг в необхідності запуску Libra. Конгресмени засумнівалися в проєкті і пригадали колишні скандали навколо Facebook.
Перед слуханнями засновник соцмережі опублікував письмове вступне слово, в якому заявив, що не запускатиме криптовалюту, поки не отримає схвалення від усіх американських регуляторів. Він також повідомив, що управляти Libra буде спеціально створена Libra Association — коаліція з 21 компанії, включаючи фірми венчурного капіталу та некомерційні організації.
Конгресмени поцікавилися у Цукерберга, чому за останні тижні проєкт покинули ключові компанії-партнери, включаючи PayPal, Visa, Mastercard і eBay. Глава Facebook пояснив, що причина полягає в тому, що це "ризикований проєкт, який піддається пильним перевіркам".
Цукерберга також запитали, як вчинить Facebook, якщо партнери проголосують за те, щоб запустити Libra без дозволу американської влади. Той відповів, що тоді їм доведеться покинути асоціацію.
Також члени Конгресу висловили нерозуміння, чому сьогодні Libra знаходиться в швейцарській юрисдикції. Вони порадили перенести проєкт в США і "для початку розібратися з поточними проблемами компанії, а потім вже займатися іншими глобальними проєктами".
Нагадаємо:
- У червні 2019 року компанія Facebook Inc представила власну криптовалюту під назвою Libra. Повідомлялось, що низка найбільших американських корпорацій, включаючи Visa, Mastercard, PayPal і Uber, планують інвестувати по $10 млн у створення консорціуму, який управлятиме новою криптовалютою.
- У жовтні стало відомо, що міжнародна платіжна система PayPal не братиме участі у створенні криптовалюти Libra від компанії Facebook.
- 22 жовтня стало відомо, що компанії Mastercard, Visa, EBay, Stripe і Mercado Pago відмовилися від участі в проєкті Facebook зі створення криптовалюти Libra.
- Напередодні виступу в Конгресі США Марк Цукерберг заявив, що криптовалюта Libra не буде запущена доти, поки не отримає схвалення американських регуляторів.