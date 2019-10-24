Нацбанк очікує отримати новий транш від МВФ вже у цьому році

Національний банк передбачає підписання угоди з Міжнародним валютним фондом і отримання першого траншу вже у 2019 році.

Про це повідомив голова Нацбанку Яків Смолій під час брифінгу, інформує БІЗНЕС.

"Макропрогноз Національного банку передбачає підписання угоди з МВФ і отримання траншу в цьому році. Наразі ми не обговорювали обсяг програми, тому не можемо казати про суму траншу", — наголосив Смолій.

У Нацбанку пояснюють, що укладення нової програми співпраці з МВФ дозволить Україні: отримувати інше офіційне фінансування; покращувати умови доступу до міжнародних ринків капіталу;

підтримувати інтерес інвесторів до українських активів.

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"Ми не бачимо можливості, що економіка України розвиватиметься швидкими темпами і, тим паче, що прискорюватиметься економічне зростання, якщо не буде забезпечена співпраця з МВФ", — наголосив під час брифінгу заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Також він додав, що це питання навіть не так грошей, як сигналу інвесторам. "Ті інвестори, які наразі вклали гроші в економіку України, нерезиденти, які купують цінні папери, зробили це на очікуваннях продовження макроекономічної стабільності, прискорення реформ, програми МВФ",— сказав Сологуб.

Голова Нацбанку підсумував, що саме затримка в укладанні нової програми співпраці з МВФ є ключовим ризиком для реалізації макроекономічного прогнозу, який оприлюднили в НБУ.

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