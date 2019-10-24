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В Україні створять платформу для бізнесу щодо протидії кібератакам

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Київська торгово-промислова палата (ТПП) спільно з Кіберполіцією працюють над створенням платформи, яка дозволятиме консультувати бізнес з використанням державних спеціалізованих центрів по моніторингу і реагування на кібератаки.

Про це повідомив віце-президент Київської ТПП Володимир Коляденко в рамках круглого столу "Наскільки ефективна поліція, судова система, законодавство, бізнес в протидії кібершахрайству", інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу ТПП.

Експерти зазначили, що за останні п'ять років в Україні кількість інформаційних злочинів зросла мінімум в 2,5 рази, а в даркнеті стає все більше пропозицій для хакерів. За їх словами, кіберзлочинці полюють на персональні дані, банківські рахунки, паролі та іншу інформацію, яка існує в електронному вигляді. Причому потерпілими можуть стати як фізичні особи, так і бізнес, і державний сектор. 

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У зв`язку з цим заступник керівника Департаменту кіберполіції України Станіслав Самойлов закликав бізнес до активної комунікації із кіберполіцією та не уникати звернень у випадках кібершахрайства навіть при використанні неліцензійного програмного забезпечення.

Нагадаємо:

бізнес Київська торгово-промислова палата кібератаки