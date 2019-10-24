Національний банк знизив облікову ставку до 15,5%

Прогнозний сценарій НБУ передбачає подальше зниження облікової ставки до 8% на кінець 2021 року за умови стійкого зниження інфляції до цілі 5%. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Нацбанку.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15,5% річних із 25 жовтня 2019 року", — сказав Смолій.

У НБУ повідомили, що найбільш стрімке зниження облікової ставки очікується впродовж 2020 року разом із поверненням інфляції до цільового діапазону та покращенням інфляційних очікувань.

"Реалізація низки окреслених проінфляційних ризиків як внутрішнього, так і зовнішнього походження, може зумовити більш повільне зниження процентної ставки до 8%. Водночас існують можливості і для більш швидкого зниження облікової ставки до 8%. Важлива умова для цього — прискорена реалізація ключових внутрішніх реформ. Мова йде як про реформи, передбачені меморандумом про взаємодію між урядом та Національним банком, так і про судову реформу як необхідну передумову забезпечення верховенства права в Україні", — наголосили в НБУ.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов назвав це доброю новиною. "Чому? Тому, що ринок та міжнародні та українські аналітки очікували зниження на 0,5%. Більше зниження означає що НБУ вважає українську економіку більш здоровою ніж раніше прогнозувалось. Інфляція стає меншою і це відбувається швидше. Ця гарна новина погоджується з позитивним переглядом прогнозів економічного зростання цього та наступного років. Наприклад, Мінекономіки та Світовий Банк нещодавно підвищило прогноз економічного зростання до 3,7% наступного року. (В середньому країни нашої групи в прогнозі Світового банку мають прогноз зростання на 1,8%. Тобто в умовах коли економіки світу уповільнюються, ми прискорюємось, а НБУ бачить що це прискорення виправдане", — написав він у Facebook.

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