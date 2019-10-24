60% компаній у світі закриваються після однієї успішної кібератаки

За останні п'ять років в Україні кількість інформаційних злочинів зросла мінімум в 2,5 рази, а в даркнеті стає все більше пропозицій для хакерів.

Про це йшлося в межах круглого столу "Наскільки ефективна поліція, судова система, законодавство, бізнес в протидії кібершахрайству", ініціатором якого виступила Київська торгово-промислова палата спільно з Кіберполіцією, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Київської ТПП.

Експерти зазначають, що кіберзлочинці полюють на персональні дані, банківські рахунки, паролі та іншу інформацію, яка існує в електронному вигляді. Потерпілими можуть стати як фізичні особи, так і бізнес, і державний сектор.

Заступник керівника Департаменту кіберполіції України Станіслав Самойлов повідомив, що завдяки залученню до роботи спеціалістів з інформаційних технологій та програмування, поліція змогла змінити підходи у виявленні, розслідуванні та документуванні кіберзлочинів.

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"У рамках конкурсного відбору з поміж 3700 конкурсантів до підрозділу кіберполіції було набрано 25 спецагентів. Зараз у нас відбувається реорганізація відділу і ми сподіваємося на збільшення штату", — сказав він.

Правоохоронець також закликав бізнес до активної комунікації із кіберполіцією та не уникати звернень у випадках кібершахрайства навіть при використанні неліцензійного програмного забезпечення.

У свою чергу, експерт з кібербезпеки Дональд Аллен попередив, що 60% компаній малого і середнього бізнесу закриваються всього після однієї успішної кібератаки. "Сьогодні кібербезпека не технологічна проблема. У першу чергу, це людська проблема. Тому, масове навчання кібергігієні життєво важливе", — сказав фахівець.

Віце-президент Київської ТПП Володимир Коляденко наголосив, що одним з ключових питань національної кібербезпеки є боротьба з кіберзлочинами і профілактика.

З цією метою у рамках Місячника кібербезпеки у 50 київських школах вже проведено уроки з кібергігієни. Антикризовий центр кібернетичного захисту бізнесу при Торгово-промисловій палаті України виступив із пропозицією до Міністерства освіти і науки, щоб кожен навчальний рік починався з уроків кібергігієни.

Нагадаємо, експерти під час II Міжнародного форуму "Кібербезпека – захисти свій бізнес", який відбувся у Київській ТПП, попереджають, що якщо у світі не буде створено реальної дієвої системи кіберзахисту, то вже у 2021 році бізнес може зазнати збитків від кібератак на суму 6 трлн доларів.